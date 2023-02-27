В США прогнозируют «бойню на праймериз» по украинскому вопросу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Республиканской партии Соединенных Штатов усугубляется раскол по вопросу военной поддержки Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Республиканской партии давно существует раскол между неоконсерваторами, которые поддерживают сильное военное присутствие за рубежом, и изоляционистским крылом партии», – сказал эксперт «Известиям»

Он считает, что на этом фоне вопрос дальнейшей поддержки Украины может стать одним из наиболее острых в рамках республиканских праймериз.

«Украина сейчас — выигрышный политический аспект, поскольку многие американцы не поддерживают выделение Киеву миллиардов долларов. Они предпочли бы, чтобы эти деньги шли на социальные нужды страны», – отметил Кузмаров.

По его словам, некоторые видят в этом повторение действий США в Афганистане, где Вашингтон потратил триллионы долларов «на бесполезное дело».

А профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник не исключает, что украинский вопрос вполне может стать причиной настоящей «бойни» в рамках праймериз.

«Здесь существует глубокий и фундаментальный раскол, который потенциально может разорвать партию на части, подобно тому, как это сделал с демократами Вьетнам в 1968 году. Среди республиканцев растет число недовольных подходом Байдена к Украине, которые хотят притормозить растущую помощь Киеву, особенно когда речь заходит о новом дорогостоящем и провокационном оружии», – говорит профессор.

Он уточнил, что в настоящее время лидерами изоляционистов выступают Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин и губернатор Флориды Рон Десантис.

«В численности у неоконсерваторов явное преимущество, однако по уровню влияния выигрывают Трамп и Десантис. К тому же они главные фавориты в Республиканской партии на президентской гонке 2024 года», – добавил Кузник.