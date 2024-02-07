В США провалено голосование за сделку, предусматривавшую деньги Украине

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В Сенате провалилось голосование по одобренному Джо Байденом компромиссному решению, которое бы предусматривало траты на укрепление границы США с Мексикой и одновременно выделение 60 млрд долларов на военные нужды Украины и еще 14 миллиардов – Израилю.

Республиканцы заблокировали сделку, заявив, что накануне выборов она содержит слишком мало компромиссных шагов, поясняет Associated Press.

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«Надо было набрать 60 голосов из 100.. В условиях предвыборной истерии в США – это трудно исполнимая задача. Демократы жаждут переизбраться, нагнав до выборов тонны мексиканцев и как-то легализовав их в стране… Республиканцы хотят этому помешать», – поясняет украинский журналист Даниил Монин.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что еще будет попытка голосования за помощь Украине, Тайваню и Израилю отдельно от вопроса границы.

«Выстоит ли Сенат перед жестокими головорезами вроде Владимира Путина и заверит ли наших друзей за границей, что Америка никогда не бросит их в трудную минуту?» – сказал Шумер на открытии заседания Сената.

На Украине ожидают, что голосование за помощь Киеву вне привязки к границе будет более удачным, однако затем вновь начнутся трудности.

«Выглядит так, что пакет об Украине-Израиль-Тайвань может получить необходимые 60 голосов. Но даже после его принятия в Сенате пакет, скорее всего, столкнется с трудностями в Палате. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон заявил, что Конгресс не должен заниматься внешними вмешательствами, не исправив кризис на границе США-Мексика», – пишет депутат Верховной рады Ирина Геращенко.