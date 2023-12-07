В США провалилось голосование за помощь Украине

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Законопроект, предусматривающий выделение многомиллиардной военной помощи Украине, не прошел процедурное голосование в американском сенате.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает агентство «Рейтер».

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Документу для принятия необходимо было набрать 60 голосов, но его поддержали лишь 49 сенаторов, при этом 51 проголосовали против.

Все сенаторы от республиканской партии голосовали против. Аналогично голосовал и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, но лишь для того, чтобы иметь возможность внести предложение о пересмотре решения.

«Это серьезный момент, который будет иметь долгосрочные последствия для XXI века, и грозит упадком западной демократии», – заявил Шумер.

Напомним, что президент США Джо Байден подал запрос на дополнительное финансирование на сумму примерно 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда предусматривалось для Украины.

Республиканцы отказываются поддержать законопроект, если в нем не будет предусмотрено голосование за безопасность южных границ США и ужесточение антимигрантской политики.