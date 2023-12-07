В США провалилось голосование за помощь Украине

Олег Кравцов.  
07.12.2023 09:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 638
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Законопроект, предусматривающий выделение многомиллиардной военной помощи Украине, не прошел процедурное голосование в американском сенате.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает агентство «Рейтер».

Законопроект, предусматривающий выделение многомиллиардной военной помощи Украине, не прошел процедурное голосование в американском сенате....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Документу для принятия необходимо было набрать 60 голосов, но его поддержали лишь 49 сенаторов, при этом 51 проголосовали против.

Все сенаторы от республиканской партии голосовали против. Аналогично голосовал и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, но лишь для того, чтобы иметь возможность внести предложение о пересмотре решения.

«Это серьезный момент, который будет иметь долгосрочные последствия для XXI века, и грозит упадком западной демократии», – заявил Шумер.

Напомним, что президент США Джо Байден подал запрос на дополнительное финансирование на сумму примерно 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда предусматривалось для Украины.

Республиканцы отказываются поддержать законопроект, если в нем не будет предусмотрено голосование за безопасность южных границ США и ужесточение антимигрантской политики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть