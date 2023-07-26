В США растет количество желающих отказаться от военной помощи Украине

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Рядовые американцы считают, что Украина и так уже получила достаточно средств, уплаченных налогоплательщиками США.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший советник президента России, беглый экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для любого человека вообще, а для американского человека, для гражданина Соединенных Штатов, для налогоплательщика, конгрессмена, сенатора эти цифры производят впечатление. Потому что создается впечатление о том, что Соединенные Штаты оказывают огромную помощь Украине, Украина купается в деньгах, в оружии, у нее есть все. Мы, американцы, как они говорят, тратим огромные средства, а где результат? Кроме того, это сопровождается сообщениями и слухами о том, что какая-то помощь украдена, уведена, направлена по другим целям и так далее», – сказал беглый либерал.

Он считает, что таким образом оказывается воздействие на общественное мнение.

«Для чего? Для того, чтобы сказать: «Хватит, не надо оказывать помощи, ее и так уже достаточно. Поэтому самая главная цель заключается в произведении такого впечатления, что помощи и так слишком много, пора бы ее прекратить… Но когда говорят о сотнях, о 200 миллиардов долларов военной помощи, нужно прямо сказать, что размеры военной помощи Соединенных Штатов Америки, физически доставленной на территорию Украины за последние 16 месяцев, с 24 февраля 22-го года по 1 июля 23-го – это 17 миллиардов долларов. То есть это отличие от широко используемой цифры ни на миллиард, ни на 10 миллиардов и даже не в разы, а это на порядок по сравнению с той цифрой, которая используется в нескольких публикациях на прошедшей неделе, это более, чем в 10 раз меньше, чем используется в широкой публике», – заявил Илларионов.