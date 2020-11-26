В США разгорается скандал из-за потенциального главы ЦРУ

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Чем ближе вступление в должность президента США Джозефа Байдена, тем больше нарастают противоречия в Демократической партии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что в США разгорелся скандал из-за вероятной кандидатуры на пост главы ЦРУ, которым, по данным американских СМИ, может стать бывший исполняющий обязанности руководителя ведомства Майк Морелл, занимавший при Бараке Обаме пост замглавы ЦРУ.

Примечательно, что против назначения Морелла открыто выступил видный демократ, член комитета Сената по разведке Рон Уайден.

«Человек, оправдывавший пытки, не может быть утвержден на пост главы ЦРУ. Дохлый номер», — сказал Уайден в интервью CNN.

Он имел в виду ранние заявления Морелла, утверждавшего, что методики так называемого «улучшенного допроса» террористов были и эффективными, и морально обоснованными.

«Примечательно, что формально кандидата на пост главы ЦРУ Джо Байден так и не объявил. Вполне резонно предположить, что по мере приближения к инаугурации антитрамповская «скрепа» демократов будет ослабевать, а внутренние противоречия — нарастать», – резюмирует издание.

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