В США разрушился двупартийный консенсус по Украине – Илларионов

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Существовавший ранее консенсус между республиканцами и демократами в США по Украине больше не работает. Разрушился он буквально накануне визита президента Украины Владимир Зеленского в Нью-Йорк.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил переехавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, либеральный экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, свое отношение к Зеленскому резко изменила администрация США.

«Единственная позиция, в которой обе эти политические силы были едины, – это в поддержке Украины в противодействии российской агрессии. И в известной степени этот консенсусный подход сохраняется. Однако, в последнее время, в последние пару недель явно проявилось то, что от этого консенсуса, ныне находящаяся в Белом доме администрация, существенно отклонилась.

В результате этого отклонения другая часть политических сил США выразила свое изумление. Это изумление проявилось в частности, если вы обратили внимание, то мероприятие, которое планировалось во время визита президента Зеленского в Вашингтон, выступление в Палате представителей Конгресса США было отменено в самый последний момент. Прямо скажем, это нерядовое явление, когда подобное мероприятие, согласованное заранее, включенное в программу визита, в самый последний момент отменяется, что стало сюрпризом для многих, прежде всего, и для членов делегации, и для всех наблюдателей», – скзаал либерал.

«Поскольку явление совершенно нерядовое, то возникает вопрос, а что такое произошло? Выяснилось, что подходы администрации в последние дни, недели и точно – в последний день радикально отошли от того подхода, относительно которого существовал консенсус в США. То есть от этого консенсуса Белый дом резко не просто отошел, а я бы сказал, отпрыгнул в совершенно другом направлении», – заявил Илларионов.