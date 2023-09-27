В США разрушился двупартийный консенсус по Украине – Илларионов

Анатолий Лапин.  
27.09.2023 14:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Дзен, Политика, США, Украина


Существовавший ранее консенсус между республиканцами и демократами в США по Украине больше не работает. Разрушился он буквально накануне визита президента Украины Владимир Зеленского в Нью-Йорк.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил переехавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, либеральный экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Существовавший ранее консенсус между республиканцами и демократами в США по Украине больше не работает....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Илларионова, свое отношение к Зеленскому резко изменила администрация США.

«Единственная позиция, в которой обе эти политические силы были едины, – это в поддержке Украины в противодействии российской агрессии. И в известной степени этот консенсусный подход сохраняется. Однако, в последнее время, в последние пару недель явно проявилось то, что от этого консенсуса, ныне находящаяся в Белом доме администрация, существенно отклонилась.

В результате этого отклонения другая часть политических сил США выразила свое изумление. Это изумление проявилось в частности, если вы обратили внимание, то мероприятие, которое планировалось во время визита президента Зеленского в Вашингтон, выступление в Палате представителей Конгресса США было отменено в самый последний момент.

Прямо скажем, это нерядовое явление, когда подобное мероприятие, согласованное заранее, включенное в программу визита, в самый последний момент отменяется, что стало сюрпризом для многих, прежде всего, и для членов делегации, и для всех наблюдателей», – скзаал либерал.

«Поскольку явление совершенно нерядовое, то возникает вопрос, а что такое произошло? Выяснилось, что подходы администрации в последние дни, недели и точно – в последний день радикально отошли от того подхода, относительно которого существовал консенсус в США. То есть от этого консенсуса Белый дом резко не просто отошел, а я бы сказал, отпрыгнул в совершенно другом направлении», – заявил Илларионов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть