В США решили сделать ставку на российских клиентов «Макдональдс»

05.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вместо новых санкций в отношении России США должны сосредоточиться на военной поддержке Украины.

Об этом в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время», заявила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс, отвечая на вопрос, может ли Украина ожидать от американцев более сильных антироссийских санкций и дополнительной военной поддержки.

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«Я бы сосредоточилась на правильной военной поддержке. Потому что проблема с дополнительными санкциями – это прежде всего то, что у нас скоро не останется, на что или кого накладывать санкции, и это важно», – сказала Райс.

При этом она оговорилась, что полностью поддерживает «санкционирование Владимира Путина, его круга, любого, кто был причастен к Крыму».

«Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в Макдональдс, хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное. Для них жизнь при режиме Путина становится достаточно сложной. А когда у вас есть полный контроль над средствами массовой информации и полный контроль над голосованием, и ваша популярность все еще падает ниже 60%, то что-то происходит. Поэтому не стоит отторгать всех россиян. Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной. И в конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом»», – говорит собеседница издания.

Она также дала понять, что США должны работать с российской молодежью, а также выразила надежду, что не будут введены санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить или учиться в США.

«Есть молодые россияне и россияне среднего класса, у которых есть мечты, и эти мечты больше напоминают украинские мечты, чем их не напоминают. Поэтому я надеюсь, что будут существовать способы продолжать их поощрять, и это одна из причин, почему я волнуюсь отношении определенных видов санкций», – резюмировала Райс.

Примечательно, что ранее в американском деловом издании Forbes пришли к выводу, что лимоны в России якобы доступны лишь богатым людям.

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