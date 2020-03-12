В США схватили «русских шпионов», следивших за молдавским олигархом

12.03.2020, Москва, Елена Острякова

США не только не внесли бежавшего из Молдовы олигарха Влада Плахотнюка в санкционный список, как обещали, но и охраняют его от российских шпионов как ценного информатора.

ФБР задержало гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который был якобы завербован российским чиновником, чтобы предоставить данные об «информаторе правительства США, проживающем в Майами».

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Согласно источникам молдавского сайта deschide.md, этим информатором является Влад Плахотнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно отчету ФБР, российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему следить за Плахотнюком. Докладывать о проделанной работе мексиканец ездил в Россию. По утверждению американским СМИ, российский чиновник на самом деле является российским офицером разведки.

Шпион привлек внимание 14 февраля, когда его жена фотографировала номерной знак машины Плахотнюка, а он поджидал ее в машине. Через два дня их взяли в аэропорту Майями. Те сразу же сознались, что завербованы российским правительством.

Эта история удивительна тем, что еще в январе госсекретарь США Майк Помпео написал в своем «твиттере», что Плахотнюк внесен в американский санкционный список, что закрывает для него возможность продлевать визу.

«Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии. Сегодня я официально вношу его в санкционный список», – написал Помпео .

Стоит напомнить, что по данным СМИ, вывозить Плахотнюка из страны в июне 2019 года помогали США и Украина. В молдавских соцсетях распространился фотоальбом, в котором собраны фотографии Плахотнюка вместе с различными чиновниками в США, сделанные в то время, когда олигарх практически единолично владел страной. Новый глава национальной разведки США Ричард Греннел, будучи послом в Берлине, писал в американской прессе хвалебные статьи о Плахотнюке.

Влад Плахотнюк, начиная с 2017 года был трижды заочно арестован судами Москвы. Ему инкриминировали наркоторговлю, организацию убийства и финансовые махинации. 11 октября 2019 года решение об аресте олигарха вынес, наконец, и молдавский суд. На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Он объявлен в международный розыск.

В ноябре проевропейские молдавские политики заявили, что у Плахотнюка есть второй паспорт на другую фамилию и он в любой момент может вернуться в страну. В декабре из открытых источников стало известно, что американская виза, выданная Плахотнюку, истекла.