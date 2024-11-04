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Ликвидирован очередной американец, решивший повоевать с российской армией в составе ВСУ.

Об этом сообщает американское издание Newsweek, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Кори Дж. Навроцкий, с 2001 по 2021 год служивший в Корпусе морской пехоте США, погиб 27 октября при попытке проникновения в Брянскую область.

Указывается, что «Навроцкий был одним из четырех человек, убитых Федеральной службой безопасности (ФСБ ) России при попытке проникновения в Брянскую область в составе украинской воинской части А3449».

Навроцкий прибыл на Украину два месяца назад и лишь 4 сентября получил военный билет в Киеве.

Убитый американец ранее участвовал в нескольких миссиях, включая Ирак Афганистан.

«Навроцкий, которого коллеги-морпехи называли «Толстяк», был сержантом артиллерии в казармах морской пехоты в Вашингтоне. За проявленную доблесть он был награжден Бронзовой звездой и завоевал множество других медалей за время службы в морской пехоте, в том числе две медали морской пехоты «Пурпурное сердце», – информирует издание.

Гибель Навроцкого подтвердила его мать, опубликовал соответствующей сообщение в соцсети.

Член палаты представителей Пенсильвании Стив Малагари выразил соболезнования в связи со смертью Навроцкого.

Кроме того, о его смерти написала сенатор от Пенсильвании Мария Коллетт.