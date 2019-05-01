В США снова пригрозили Мадуро военной интервенцией

01.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу «Fox Business».

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«Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают», — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. «Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором Мадуро уходит и проходят новые выборы», — добавил он.

Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы «значительной эскалацией» обстановки и вынудило бы США реагировать.

Напомним, во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли новые антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Он опубликовал в «Твиттере» видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. Позже власти обьявили о провале очередной попытки госперевопота и начались аресты. Число задержанных сторонников оппозиции перевалило за сотню.