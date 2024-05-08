В США советуют смириться с неизбежной потерей Киева и Одессы

Анатолий Лапин.  
08.05.2024 18:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия чётко дала понять западу, что намерена добиваться освобождения территорий вплоть до Киева и Одессы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия чётко дала понять западу, что намерена добиваться освобождения территорий вплоть до Киева и...

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«Русские ведут войну на истощение. А это означает, что они не намерены бросать все свои силы вперёд. Они будут делать небольшие укусы здесь и там. Но со временем это будет иметь кумулятивный эффект», – отметил бывший црушник.

«У них есть свой план, они продвигаются вперёд. Они совершенно ясно дали понять, что не откажутся от территории. Не может быть никаких переговоров, чтобы они проигнорировали Киев, и остались в стороне от Одессы. Этого не произойдёт, и Западу лучше смириться с этим.

Потому что русские будут продвигаться вперёд. Они будут защищаться, потому что уже более десяти лет подвергаются безжалостным атакам со стороны Запада», – подытожил Джонсон.

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