В США срывается сделка, позволяющая разблокировать военную помощь киевскому режиму

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Позволяющую разблокировать помощь Украине пограничную сделку между американскими демократами и республиканцами сорвал Дональд Трамп.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает CNN.

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«В последние недели Трамп лоббировал республиканцев как в частных беседах, так и в публичных заявлениях в социальных сетях, чтобы выступить против деликатного обсуждения пограничного компромисса в Сенате, по словам источников Республиканской партии, знакомых с этими разговорами – отчасти потому, что он хочет проводить кампанию по этот вопрос в ноябре этого года, и он не хочет, чтобы президент Джо Байден одержал победу в регионе, где он политически уязвим», – говорится в статье.

При этом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл признал на частной встрече, что «враждебность Трампа по отношению к еще не опубликованному пограничному соглашению ставит республиканцев в серьезное затруднение».

Отмечается, что республиканцы не хотят делать то, что «рассматривается как потенциально подрывающее авторитет бывшего президента».

В свою очередь старший помощник лидера Республиканской партии в Палате представителей Стива Скализа сообщил группе руководителей аппаратов республиканцев в Сенате, что соглашение о границе «было мертво по прибытии в Палату представителей».

«Республиканцы в Сенате, сомневающиеся в этом предложении, возможно, будут менее склонны его поддерживать, зная, что в Палате представителей оно ни к чему не приведет, и зная, что Трамп хочет отменить пограничное соглашение», – пишет CNN.

Сенатор Крис Мерфи из Коннектикута, один из демократов, участвовавших в переговорах по границе, выразил разочарование по поводу того, что Трамп пытается внести хаос в ситуацию.

«Я думаю, что в течение следующих 24–48 часов они примут решение относительно того, хотят ли они это сделать или победят силы, окружающие Дональда Трампа, которые хотят сохранить хаос на границе», — сказал Мерфи.

По его словам, соглашение готово на 95%, но теперь все зависит от республиканцев.

Заметим, что Трамп с высокой степенью вероятности станет кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах.

«Ну что, мой дерзкий прогноз начала года о том, что 2024 станет для Украины разгромным, стал ещё на один шажок ближе», – комментирует ситуацию социолог Денис Селезнев.

Напомним, что помощь Украине перестала поступать из Вашингтона с нового года. Для поддержки соответствующего законопроекта нужны голоса республиканцев, но они соглашались оказать поддержку лишь в обмен на ужесточение мер против нелегальных мигрантов.