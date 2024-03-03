В США требуют дать Украине оружие для уничтожения Крымского моста
Украине пора предоставить дальнобойные ракеты и морские дроны для уничтожения Крымского моста.
Об этом в эфире интернет-канала «Espreso» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, первоочередной целью стратегического значения является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что создаёт логистические проблемы. Более того, любые задержки из-за повреждения железнодорожных мостов ещё больше усилят передвижения русских.
Хотя ассиметричные действия и могут быть эффективными, особенно для срыва операций противника, я скептически отношусь к их влиянию на линию фронта против полных ресурсов и возможностей России. Ассиметричные действия требуют больше ракет большой дальности, и больше морских беспилотников, которые могут быть сложно доступными», – сказал полковник.
«Пример Второй мировой войны иллюстрирует стратегическую ценность выведения из строя ключевых стратегических объектов, таких как электростанции, подрыв дамб, уничтожение заводов по производству подшипников», – добавил Грант, дав понять, какие цели будут атаковать ВСУ в ближайшее время.
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