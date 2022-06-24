В США углядели активизацию кибервойны со стороны России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российские спецслужбы будто бы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой информации.

Такие утверждения содержатся в отчете Microsoft, снявшей маску якобы неполитического чисто технологического гиганта, никак не связанного с правительством и спецслужбами США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Отчет раскрывает новую информацию об усилиях РФ, включая увеличение количества взломов доступа в сети, а также шпионской деятельности против других правительств, некоммерческих и других организаций за границами Украины», — говорится в документе.

В Microsoft заявляют, что усилия России частично опираются на киберстратегию, охватывающую по меньшей мере три разных, а иногда и скоординированные действия. Среди них — «деструктивные кибератаки на Украине, проникновение в сеть и шпионаж за пределами Украины, а также операции кибервлияния, направленные против людей в всем мире».

Отчет Microsoft направлен на демонизацию России и обвинение ее в организации «сложных и широкомасштабных операций внешнего воздействия», якобы имевших целью цели взорвать единство Запада.

По утверждениям составителей отчета атаки якобы осуществлялись на 42 государства с целью завладения информацией, связанной с войной.

В Microsoft уверяют, что оценить масштабы последствий якобы русского кибершпионажа трудно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.

В свою очередь, на Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры через рассылку опасных файлов. Так, злоумышленники используют темы штрафов от налогового и ядерного терроризма.