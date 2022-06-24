В США углядели активизацию кибервойны со стороны России

24.06.2022  09:35 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Дзен, Информвойна, Кибервойна, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Российские спецслужбы будто бы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой информации.

Такие утверждения содержатся в отчете Microsoft, снявшей маску якобы неполитического чисто технологического гиганта, никак не связанного с правительством и спецслужбами США.

Российские спецслужбы будто бы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с...

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«Отчет раскрывает новую информацию об усилиях РФ, включая увеличение количества взломов доступа в сети, а также шпионской деятельности против других правительств, некоммерческих и других организаций за границами Украины», — говорится в документе.

В Microsoft заявляют, что усилия России частично опираются на киберстратегию, охватывающую по меньшей мере три разных, а иногда и скоординированные действия. Среди них — «деструктивные кибератаки на Украине, проникновение в сеть и шпионаж за пределами Украины, а также операции кибервлияния, направленные против людей в всем мире».

Отчет Microsoft  направлен на демонизацию России и обвинение ее в организации «сложных и широкомасштабных операций внешнего воздействия», якобы имевших целью цели взорвать единство Запада.

По утверждениям составителей отчета атаки якобы осуществлялись на 42 государства с целью завладения информацией, связанной с войной.

В Microsoft уверяют, что оценить масштабы последствий якобы русского кибершпионажа трудно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.

 

В свою очередь, на Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры через рассылку опасных файлов. Так, злоумышленники используют темы штрафов от налогового и ядерного терроризма.

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