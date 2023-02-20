В США угрожают начать начать демонтаж российской логистической инфраструктуры

Олег Кравцов.  
20.02.2023 09:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если ВСУ получат от Запада дальнобойные ракеты, то смогут вывести из строя российскую логистику, от которой зависит снабжение группировки ВС РФ на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель директора вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Элиот Коэн, слова которого широко разошлись по американским СМИ.

Если ВСУ получат от Запада дальнобойные ракеты, то смогут вывести из строя российскую логистику,...

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«Первые шаги уже сделаны: после исключительно успешного боевого применения установок M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стандартных реактивных снарядов менее 100 км в Украину начинают поставлять боеприпасы GLSDB с дальностью 150 км. Но этого недостаточно.

Вся тактика России последних месяцев базируется на преимуществе в дальности поражения. При наличии аналогичного вооружения «Украина сможет начать демонтаж российской логистической инфраструктуры, от которой зависит снабжение группировки», – считает Коэн

Впрочем, российский военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев не согласен с таким мнением.

«У России есть все возможности не допустить попадание американских вооружений на Украину и на линию фронта. Можно упредить врага, используя современное ракетное вооружение, стратегическую авиацию и силы морского флота, а также другие гибридные средства воздействия на противника», – сказал генерал «Независимой газете».

По его словам, такие удары и действия РФ готовит.

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