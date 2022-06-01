В США угрожают России статусом спонсора терроризма

Новости Украины

США должны постоянно расширять и ужесточать список антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший посол США в России, координатор антироссийских санкций в офисе президента Украины Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующие – газовые санкции. Сейчас речь идет в основном о нефтяных санкциях – это хорошо, следующие должны быть по газу. Мы предлагаем тариф на газовый экспорт в Европу, который обязана заплатить Россия.

Может быть, добавить к этому фонд. Если помните, у нас были огромные санкции против Ирана. И что мы делали с Ираном до того, как они подписали ядерную сделку? Мы не останавливали экспорт, мы замораживали деньги по пути обратно к Ирану до того, как они подписали договор. Эту идею также можно использовать в отношении России, когда идет речь о газе», – сказал американец.

«Третье – у нас есть предложение, что Россия должна иметь статус государства, которое поддерживает терроризм. У нас, в Америке, такой список есть, там есть четыре страны, а мы хотим добавить Россию. Если ты попадаешь в этот список, есть ряд других санкций – нельзя торговать, вести бизнес с этим государством.

И последнее – есть список индивидуальных санкций, а мы предлагаем расширить этот список – 6-9 тысяч человек, а не 900, которые уже есть. Добавить туда каждого чиновника, который работает в администрации Путина и дать им выбор – если ты остаешься на госслужбе, ты попадешь в этот список, а если не хотите – уходите с госдолжности», – заявил Макфол.