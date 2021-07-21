«В США Украине посоветовали заткнуться!» – настроения в Киеве

21.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

США посоветовали Украине замолчать по поводу окончания строительства обходного газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет влиятельное американское издание Politico со ссылкой на несколько высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В разгар напряженных переговоров с Берлином по противоречивому трубопроводу Россия – Германия администрация Байдена советует Украине промолчать о своей громкой позиции… Американские чиновники заявили, что отказались от остановки проекта, известного как газопровод «Северный поток-2», и сейчас пытаются сдерживать убытки, заключив крупную сделку с Германией. В то же время представители администрации спокойно призывают украинских коллег отказаться от критики относительно будущего соглашения с Германией, касающегося газопровода…. Американские чиновники отмечают, что публичное выражение оппозиции относительно будущего соглашения может повредить двусторонним отношениям Вашингтон-Киев, отмечают эти источники. Чиновники также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии», – пишет издание.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем блоге отмечает, что статья, опубликованная в американском издании, прямо говорит о том, что в Штатах посоветовали Украине «заткнуться».

«А это уже не бред, а подтвержденная четырьмя источниками солидного издания статья Politico! Нам толерантно и вальяжно советуют заткнуться и не болтать! Это главное, что я увидел в этой статье Politico! Нас во время войны в своих интересах обокрали ФРГ и РФ, а теперь еще и США рот закрывают! Именно для этого Дерек Шолль, советник Блинкена, на этой неделе посетил Киев, чтобы подробно объяснить, как нам молчать? Это для этого перед нами Шолль был в Польше – где недавно США подписали миллиардные сделки об энергетической безопасности, чтобы попытаться подавить критику со стороны Польши», – сокрушается Матиос.