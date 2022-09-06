В США уличили КНДР в поставке снарядов России

06.09.2022  09:41 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, КНДР, Политика, Россия, Санкции, США


Россия якобы покупает артиллерийские снаряды и ракеты у КНДР, по данным американской разведки. Закупку Москвой миллионов снарядов и ракет у Северной Кореи в США оценивают как признак того, что санкции усложнили пути поставок российских вооруженных сил.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Россия якобы покупает артиллерийские снаряды и ракеты у КНДР, по данным американской разведки. Закупку...

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“Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки снабжения и заставили Москву обратиться за военным снабжением к государствам-изгоям”, – пишет издание.

Такое сообщение прошло через несколько дней после того, как Россия получила первые партии беспилотников иранского производства. Представители правительства США заявили, что решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Кореи якобы является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве получать припасы для своей армии.

Официальный представитель США заявил, что, кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, будет закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

“Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-то покупать у Северной Кореи”, – утверждает Мэйсон Кларк, возглавляющий группу по России в пропагандистском “Институте изучения войны” возглавляемом родственником Виктории Нуланд.

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