В США умер главный враг Эрдогана – СМИ

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Турецкие, а следом за ними и часть мировых СМИ пишут, что в США в возрасте 83 года якобы скончался самый известный в мире турецкий проповедник Фетхулла Гюлен.

Сообщение о смерти Гюлена первым появилось на сайте Herkul.org. Как пишет газета Hürriyet, Гюлен скончался в своем доме. У Гюлена были проблемы со здоровьем: почечная недостаточность, диабет и деменция. Долгое время он боролся с болезнями и был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

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Гюлен – крайне противоречивая фигура. Родившийся в 1941 годк в Эрзеруме бывший имам, проповедник и писатель входит в число учредителей «Фонда журналистов и писателей» и является почетным президентом этого фонда. Гюлен, который уехал в Соединенные Штаты еще в марте 1999 года из-за политической атмосферы в Турции, с тех пор живет в городе Сейлорсбург в американском штате Пенсильвания.

Он известен в том числе как автор научных трудов по теологии и педагогике. В 2013 году вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В ноябре 2021 года Гюлен был отравлен, но выжил в результате покушения.

До середины десятых годов его влияние в Турции, несмотря на противоречивую репутацию, непрерывно росло, вместе с пиаром в СМИ, как исламского просветителя, мецената и организатора сети образовательных учреждений по всему миру.

Интересно, что изначально Гюден был в числе тех, кто поддерживал Эрдогана и его партию. Однако после то ли реального, то ли спровоцированного армейского мятежа против правительства Эрдогана в 2016 году, последний обвинил в подстрекательстве военных лично Гюлена и возглавляемое им движение «Хизмет».

После этого организация Гюлена была обьявлена в Турции террористической, сам Гюлен обьявлен в розыск, заочно осужден за попытку госпереворота и с тех пор неустанно демонизируется в проправительственных турецких медиа, как чуть ли не «главный враг государства», по типу пресловутого Гольдштейна из антиутопии Оруэлла «1984».

16 июля нынешнего года Эрдоган публично обратился к властям США с призывом экстрадировать его в Турцию. Однако, США не стали высылать проповедника.

«Руку Гюлена» с тех пор ищут в любом неприятном для турецких властей событии, а СМИ периодически пишут о раскрытии каких-то новых «заговоров» гюленистов против Эрдогана.

Что тут правда, а что нет, сказать сложно. Во всяком случае, сам проповедник весьма немногословен, почти не появляется на публике и неизменно отрицает какие либо злоумышления против турецких властей, хотя и не скрывает своего непримиримо критического отношения к политике Эрдогана.

Последний раз Гюлен был запечатлен, хотя и ненадолго, на камеру наблюдения весной этого года – на пассажирском сиденье черного «Мерседеса». Тогда два роскошных автомобиля быстро выехали из его особняка в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания и увезли Гюлена из этого места в неизвестном направлении.

Та же Hürriyet со ссылкой на соцсети людей из ближайшего окружения Гюлена писала о том, что проповедника еще в апреле нынешнего года без его согласия якобы перевезли по другому адресу, «чтобы контролировать финансовые ресурсы организации в случае возможной смерти Гюлена».

Особняк в Сэйлорсбурге, известный, как «штаб-квартира FETO» – по данным общедоступных сайтов недвижимости в Интернете, представляет собой дом, построенный в 2008 году на участке площадью около 12 соток, имеет 3 комнаты и 4 туалета на внутренней площади около 400 квадратных метров.

Дом, расположенный в уединенном лесу и оцениваемый примерно в 887 тысяч-1 миллион долларов, надежно охраняется камерами наблюдения, установленными вокруг него и у входа.

Утверждается, что дом был приобретен в 2023 году компанией Meserret LLC, принадлежащей Джевдету Тюркьолу, одному из лидеров организации, и его детям, которые, как утверждается, несут ответственность за личный уход за Гюленом.