В США усугубляется глубинный раскол общества

09.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешние американские протесты против полицейского произвола, сопровождающиеся погромами, грабежами и мародерством , – это проявление системного кризиса, в котором оказалась страна.

Об этом в «Московском комсомольце» пишет журналист-международник, американист Михаил Таратута, долгие годы работавший в США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока трудно сказать, как отзовутся нынешние события на результатах президентских выборов. Демократы полагают, что беспорядки льют воду на их мельницу. Исторически от беспорядков проигрывали политики, находящиеся в тот момент у власти. Избиратели инстинктивно стремились к «твердой руке», которую не смог обеспечить действующий президент. Но «закон и порядок» — это как раз про Трампа, который напоминает об этом по десять раз на дню, пытаясь оказать давление на мэров и губернаторов, заигравшихся в поддержке протестов. Республиканцы же надеются, что избиратели разберутся, по чьей вине не было оказано должного отпора погромщикам», – пишет международник.

«Но факт остается: нынешние протесты и беспорядки — одно из проявлений системного кризиса, который переживает страна, это часть глубинного раскола общества, залатать который будет нелегко», – резюмирует Таратута.