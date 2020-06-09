09.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США
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В США усугубляется глубинный раскол общества


Нынешние американские протесты против полицейского произвола, сопровождающиеся погромами, грабежами и мародерством , – это проявление системного кризиса, в котором оказалась страна.

Об этом в «Московском комсомольце» пишет журналист-международник, американист Михаил Таратута, долгие годы работавший в США.

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«Пока трудно сказать, как отзовутся нынешние события на результатах президентских выборов. Демократы полагают, что беспорядки льют воду на их мельницу. Исторически от беспорядков проигрывали политики, находящиеся в тот момент у власти. Избиратели инстинктивно стремились к «твердой руке», которую не смог обеспечить действующий президент. Но «закон и порядок» — это как раз про Трампа, который напоминает об этом по десять раз на дню, пытаясь оказать давление на мэров и губернаторов, заигравшихся в поддержке протестов. Республиканцы же надеются, что избиратели разберутся, по чьей вине не было оказано должного отпора погромщикам», – пишет международник.

«Но факт остается: нынешние протесты и беспорядки — одно из проявлений системного кризиса, который переживает страна, это часть глубинного раскола общества, залатать который будет нелегко», – резюмирует Таратута.

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