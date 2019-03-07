В США утешили Украину: «Цирк и зоопарк – это плата за демократию»

07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинцы еще не привычны к политической борьбе, а потому происходящее в стране им кажется бардаком.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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“В Украине – демократия, и предсказать, кто будет следующим президентом, вы не можете. Да, украинцы не привычны к такой борьбе за власть, поэтому вам кажется, что это бардак и беспредел. Но если вы посмотрите, какой у нас в конгрессе бардак и беспредел… В конгрессе США бросаются дерьмом друг в друга, дерутся и ругаются, в Израиле – вообще цирк и зоопарк происходит. Такая вот плата за демократию”, – сказал Табах.