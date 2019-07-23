23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, США, Украина
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В США утвердили нового главу Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны, передает корреспондент Политнавигатора.

Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировала телекомпания C-SPAN.

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Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

15 июля президент США Дональд Трамп внёс кандидатуру Марка Эспера на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса, а 19 июля она была одобрена комитетом сената по делам вооружённых сил.

В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

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