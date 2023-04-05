В США увеличили финансирование диверсий против России – сенатор РФ

Враждебно настроенные к России США приняли решение значительно увеличить финансирование действий, направленных на вмешательство во внутренние дела других государств.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это глобальное государство [Запад], которое не останавливается ни перед чем и является наследником крестоносцев (Тевтонского ордена – прим.), правда у них на щите вместо католицизма – неолиберальный сатанизм, они пытаются бороться со всеми, кто выступает против.

И поскольку российское государство говорит, что нам не по пути с этими сатанистами и варварами XXI века, то основной упор делается на нас.

В главном центре глобальной антироссийской деятельности не случайно оказывается Вашингтон. Там уже принято решение о значительном дополнительном финансировании деструктивной работы в отношении российского общества.

Последние десятилетия эта подрывная деятельность путём вмешательства в чужие суверенные дела маскируется под развитием демократии», – сказал Климов.