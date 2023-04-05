В США увеличили финансирование диверсий против России – сенатор РФ
Враждебно настроенные к России США приняли решение значительно увеличить финансирование действий, направленных на вмешательство во внутренние дела других государств.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это глобальное государство [Запад], которое не останавливается ни перед чем и является наследником крестоносцев (Тевтонского ордена – прим.), правда у них на щите вместо католицизма – неолиберальный сатанизм, они пытаются бороться со всеми, кто выступает против.
И поскольку российское государство говорит, что нам не по пути с этими сатанистами и варварами XXI века, то основной упор делается на нас.
В главном центре глобальной антироссийской деятельности не случайно оказывается Вашингтон. Там уже принято решение о значительном дополнительном финансировании деструктивной работы в отношении российского общества.
Последние десятилетия эта подрывная деятельность путём вмешательства в чужие суверенные дела маскируется под развитием демократии», – сказал Климов.
Он подчеркнул, что именно такое финансирование стало одной из причин госпереворота на Украине в 2014 году и всех последующих событий.
«Стоит напомнить, что в нынешнее трагическое состояние украинское общество привели в значительной степени подобные же вашингтонские инвестиции в пресловутую «демократизацию» Украины.
Так, к моменту стимулирования США государственного переворота в 2014 году эти подрывные инвестиции составили, по свидетельствам самих официальных американских лиц, свыше 4 миллиардов долларов. Это за весь период, с момента получения так называемой независимости Украиной, а точнее с момента распада СССР.
Теперь США публично объявили о намерении потратить всего за один год без малого 10 миллиардов долларов. Из этих денег всё пойдёт на цели вмешательства во внутренние дела других государств», – подытожил сенатор.
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