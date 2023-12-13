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Россия одержала экономическую и дипломатическую победу над Западом, который не смог изолировать Москву.

Об этом в своём блоге рассказал американский финансист Шон Фу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно понять, почему Россия сегодня ведёт себя так уверенно. Всего несколько дней назад Путин заявил миру, что его экономика выигрывает, что экономическая изоляция от Запада помогает России стать новым центром роста, в то время как Запад отстаёт. Откуда берётся эта уверенность? Это потому, что Россия не так изолирована, как мы думаем. На самом деле, они восстанавливают отношения со странами, которые важны для их экономики, особенно со странами Ближнего Востока», – сказал Фу.

Он напомнил о недавней поездке российского президента на Ближний Восток.

«Также сами западные СМИ высказывают предположения о том, что Россия может победить. Такое ощущение, что вся уверенность покинула нас. Даже если Дональд Трамп не будет избран, конгрессмены-республиканцы выступят против войны. А даже если добавить заявление сенатора Венса, что Украина должна будет уступить часть территорий России, то мы видим, что настроения продолжать войну резко упали. А если такое говорят открыто, представьте, что обсуждают за закрытыми дверями», – отметил он.

«Итак, мы медленно продвигаемся к решению, которое вероятно шокирует весь западный мир. Америка не может финансировать Украину вечно, долговое бремя США растёт в геометрической прогрессии. Наступит момент, когда будет невозможно занимать больше денег», – подытожил финансист.