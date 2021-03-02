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02.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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В США воцарилось двоевластие. Трамп отказался уходить на пенсию


Дональд Трамп продолжает активную политическую борьбу, что стало беспрецедентным случаем для бывших американских президентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«В Соединенных Штатах воцарилась совершенно необычная ситуация двоевластия. Можно сказать, что в стране на сегодняшний день два президента – один лидер «синей» демократической Америки, а другой – «красной» республиканской. Трамп по-прежнему ясно дает понять, что у него украли выборы, а Джо Байден – нелегитимный президент. По его мнению, именно он – истинный американский лидер, а не его визави в Белом доме», – сказал Васильев, анализируя последние заявления Трампа.

Он подчеркнул, что экс-президент Трамп, обрушившись с жесткой критикой на нынешнюю администрацию Джо Байдена, не исключил выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах президента.

«Белый дом обрел мощного критика в лице бывшего президента Соединенных Штатов – политического деятеля, который по-прежнему популярен среди десятков миллионов голосовавших за него американцев. Такого прежде не было. Отчасти поэтому и был инициирован второй импичмент Трампу с целью заглушить его голос», – считает политолог.

«Как будет дальше развиваться эта ситуация, сказать довольно сложно. При этом очевидно, что Трамп ломает традиционные представления об американских президентах, которые по окончании службы отправляются писать мемуары, читать лекции или играть в гольф. Это абсолютно беспрецедентный случай. Я не помню, чтобы кто-то из экс-президентов в новейшей истории, оказавшись в положении Трампа, продолжали активно действовать и выступать», – резюмировал Васильев.

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