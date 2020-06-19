В США воцаряется террор воинствующей политкорректности

19.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в Соединенных Штатах происходит идеологическая революция, итогом которой станет социальный террор.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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«В США действительно происходит революция, но не социальная, а идеологическая: относительно умеренный либерализм вытесняется агрессивной, воинствующей политкорректностью. Это уже не уступка традиционных консервативных сил либералам, с их преклонением перед правами меньшинств. Оформляется новая радикальная идеология, провозглашающая идейный, а затем и социальный террор по отношению к тем, кто не придерживается ее постулатов», – сказал Пушков.

Он убежден, что новая радикальная идеология уже захватила молодое поколение журналистов и студенческие кампусы, откуда выходит будущая элита страны, которая будет еще менее терпима к любым проявлениям другой точки зрения, чем нынешняя.

«Раньше политкорректность требовала толерантности, подчеркнутого уважения к меньшинствам и продвижения их прав (причем это касалось не только этнических, но и сексуальных меньшинств), отказа от определенных формулировок, которые могли оскорбить представителей меньшинств. Теперь же частью американской нации политкорректность возведена в разряд новой американской идеологии, приобретающей черты идейной диктатуры», – отметил сенатор.

По его словам, некоторые носители этой идеологии говорят, что после президентских выборов необходимо провести «дефашизацию» основной массы населения США, как это было сделано в Европе после Второй мировой войны.

«Так создается новая идеологическая матрица Соединенных Штатов, которая неизбежно будет перенесена на Европу, где смыкаются два движения. С одной стороны — представители многочисленных этнических общин из черной Африки, Северной Африки, с Ближнего Востока, которые недовольны своей жизнью в европейских странах. С другой — представители либерального движения, которые считают, что в навязывании новых ценностей надо идти до конца, вплоть до отказа от прежней истории», – резюмирвоал Пушков.