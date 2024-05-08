Отправка французский подразделений на Украину не изменит ситуацию на поле боя, но может спровоцировать полномасштабную войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отправка французских войск на Украину – это просто чрезмерная провокация. Но большинство этих французских войск будут убиты, и это не изменит ситуацию на поле боя», – сказал Джонсон.

«И это происходит в то время, когда популярность Макрона во Франции стремительно падает, а поддержка Марин Ле Пен растёт. И этот разрыв только увеличивается, а не уменьшается.

Это пример иррационального поведения мировых лидеров без учёта того, какими будут последствия. Потому что это перерастёт в полномасштабную войну», – добавил аналитик.