В США возникла серьезная проблема с диагностикой коронавируса

13.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Если Южная Корея показала лучшие результаты в борьбе с коронавирусом, то Соединенные Штаты не смогли совладать с распространением заболевания по стране.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Важнейшую, можно даже сказать определяющую роль играют особенности диагностики COVID-2019. Так, Южная Корея стала лидером в борьбе с коронавирусом, быстро наладив мощности для тестирования теперь уже около 20 тысяч человек каждый день. Заболевших тут же изолируют, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. За счет масштабной диагностики Республика Корея, с одной стороны, вышла на первые места по количеству больных, а с другой стала образцом эффективного противодействия инфекции.

Летальность там сейчас одна из самых низких в мире – менее 1%! Как за счёт эффективных противоэпидемических мероприятий, так и в связи с тем, что удаётся выявлять множество несмертельных случаев легкого течения инфекции», – отметил эксперт.

По его словам, США показали обратный пример, хотя первые случаи завоза коронавируса там появились в конце января, примерно в те же дни, что и в Южной Корее.

«Но с диагностическими тестами возникла серьезная проблема. Они были в дефиците, затем выяснилось, что заметная их часть оказалась дефектной. Американские власти уже заверили, что активно принимают меры по увеличению количества и доступности наборов для диагностики COVID-2019. Однако многие эксперты склоняются к тому, что США серьезно запоздали. Скорее всего, люди с недиагностированной инфекцией успели разъехаться по стране и широко распространить вирус», – говорит Крючков.

Как сообщал ПолитНавигатор, смертность о коронавируса оказалась ниже, чем ожидалось.