В США всерьёз напуганы: «От нас отворачиваются ближайшие союзники»
Из-за агрессивности и невменяемости Трампа от США стали отворачиваться даже такие сильные традиционные союзники, как Япония и Южная Корея.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Индия не является крупным торговым партнером США. Индия также начала переходить под контроль БРИКС к другим странам, не зависящим от США. Индия не хочет ссориться с Вашингтоном, но запугивания и угрозы стали для Трампа обычным делом.
Помните его заявление в феврале: «Эти страны выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать меня взад». Это пример конфабуляции, и пример слабоумия. Я уверен, что он действительно верит, что эти страны у него в кармане, и они выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать его взад. Это его слова, не мои. Но реальность совсем другая», – сказал Джонсон.
«Я знаю от человека, который на прошлой неделе разговаривал в Вашингтоне с членами южнокорейской делегации, которые были там на мирных или торговых переговорах с администрацией Трампа. Они очень четко сказали, что Южная Корея определенно начинает задумываться о том, что иметь дело с США стало слишком сложно и болезненно, там полно чертовых хулиганов. Может быть, лучше иметь дело с Китаем?
Так что методы запугивания Трампа имеют обратный эффект на другие страны, такие как Япония и Южная Корея, которые традиционно были сильными союзниками США. Теперь даже они начинают понимать, что «может быть нам лучше иметь дело с Китаем», – подытожил он.
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