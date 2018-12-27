В США выпустили календарь с украинками в вышиванках

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Чикаго выпустили календарь на 2019 год, для которого сфотографировались украинские девушки в вышиванках, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает страница журнала Ukrainian People Magazine в Facebook.

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“Это замечательный подарок к Рождеству! Уникальный цветной календарь с красивыми девушками Украины в национальных нарядах. Журнал Ukrainian People можно приобрести в Украинской деревне Чикаго, в магазине Delta Gift Shop”, – говорится в сообщении.