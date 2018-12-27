27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
В США выпустили календарь с украинками в вышиванках
В Чикаго выпустили календарь на 2019 год, для которого сфотографировались украинские девушки в вышиванках, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает страница журнала Ukrainian People Magazine в Facebook.
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“Это замечательный подарок к Рождеству! Уникальный цветной календарь с красивыми девушками Украины в национальных нарядах. Журнал Ukrainian People можно приобрести в Украинской деревне Чикаго, в магазине Delta Gift Shop”, – говорится в сообщении.
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14:50 27 декабряДепутат Госдумы Белик: В Севастополе практически нет местных кадров
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14:18 27 декабряДепутат из Севастополя пообещал подарить 1000 воздушных шаров «Сбербанку»
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19:31 27 декабряКомандиры ВСУ потеряли секретные карты
19:14 27 декабряВ Луганске подвели итоги военного положения на Украине
19:03 27 декабряОдесская власть подтвердила: памятник царице Екатерине сносить не будут
18:49 27 декабряЧиновники в вотчине Порошенко “спалились” на топорной работе против Церкви
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17:46 27 декабряВенгрия финансово помогает тысячам предпринимателей в Закарпатье
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17:12 27 декабряЗакарпатские венгры бегут из Украины из-за ужасной медицины
16:58 27 декабряЗавтра – похороны российского защитника ЛНР, насмерть забитого во львовской тюрьме
16:49 27 декабряЭксперт обьяснил, почему вырос рейтинг губернатора Иркутской области
16:21 27 декабряУ Порошенко обещают заняться детьми погибших боевиков “АТО”
16:15 27 декабряВ Церкви Порошенко похвастались количеством перебежчиков из канонической УПЦ
15:48 27 декабряВступил в действие антицерковный закон. Запущен отсчет времени на переименование УПЦ
15:35 27 декабряНа Украине запретили ввозить из России даже крахмал и глюкозу
15:27 27 декабряМосковский эксперт советует украинцам «восстать» против Варфоломея
15:18 27 декабряВ Киеве признали, что Москва не считает Украину политическим субъектом
14:01 27 декабряУкраина обнаглела до такой степени, что уже ничего не боится
13:48 27 декабряКогда родился украинец, еврей заплакал: Кравчук раскрыл секрет
13:38 27 декабряУнылый Бойко может обогнать Порошенко, но их «сделают» Тимошенко с Зеленским
13:23 27 декабряУкраина готовит новый поход в Керченский пролив после Нового года
13:10 27 декабряДепутат рассказал о пьянках Порошенко во время военного положения
13:02 27 декабряВ Киеве отказались расследовать поджог авто адвоката, защищающего русских
12:55 27 декабряРусских дипломатов не пускают в тюрьму Львова, где убили россиянина
12:42 27 декабряЗапомните этот бред: Украине обещают американский рай после изгнания Сбербанка
12:32 27 декабряГлавный крымский филаретовец заявил, что получал поддержку от Лазаря
12:16 27 декабряУкраинские раскольники подтвердили планы по легализации в Подмосковье
12:03 27 декабря«Стой, сука, и слушай меня! Заткнись, тварь!» – Ковтун-шоу вышло на новый «уровень»
11:54 27 декабряКиев теряет контроль над ситуацией в крупном городе Донбасса
11:28 27 декабряРоссийский политолог «Донбасс – не Украина, Оппоблок – фейк»
11:10 27 декабряУкраина: Продавать уже нечего, а на создание нового не хватает мозгов
10:51 27 декабряКомандир ополчения: У Порошенко остался в запасе крайний вариант
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9:53 27 декабряЛолита Милявская: Крым – це Украина
23:18 27 декабря«Мы убиваем русскомирцев с помощью русского топлива» – Янина Соколовская
22:54 27 декабряКрымские татары не слышат голос меджлисовцев
22:47 27 декабряВ Москве заявили, что Украина для России потеряна навсегда
22:35 27 декабряКрым обскакал остальную Россию
21:40 27 декабряСитуация в Донбассе значительно хуже, чем думают в Москве
21:34 27 декабряВ Москве сожалеют, что российской соляркой заправляются украинские танки
18:06 27 декабряРоссийские военные засекли американский самолет-разведчик в небе над Черным морем
17:34 27 декабряСБУ заявила о задержании руководителя «российской агентурной сети»
16:58 27 декабряЗавтра – похороны российского защитника ЛНР, насмерть забитого во львовской тюрьме
16:49 27 декабряЭксперт обьяснил, почему вырос рейтинг губернатора Иркутской области
15:35 27 декабряНа Украине запретили ввозить из России даже крахмал и глюкозу
15:27 27 декабряМосковский эксперт советует украинцам «восстать» против Варфоломея
15:18 27 декабряВ Киеве признали, что Москва не считает Украину политическим субъектом
14:50 27 декабряДепутат Госдумы Белик: В Севастополе практически нет местных кадров
14:37 27 декабряСотовые операторы продолжают драть деньги в Крыму, ссылаясь на санкции
14:18 27 декабряДепутат из Севастополя пообещал подарить 1000 воздушных шаров «Сбербанку»
13:23 27 декабряУкраина готовит новый поход в Керченский пролив после Нового года
12:55 27 декабряРусских дипломатов не пускают в тюрьму Львова, где убили россиянина
12:42 27 декабряЗапомните этот бред: Украине обещают американский рай после изгнания Сбербанка
12:16 27 декабряУкраинские раскольники подтвердили планы по легализации в Подмосковье
12:03 27 декабря«Стой, сука, и слушай меня! Заткнись, тварь!» – Ковтун-шоу вышло на новый «уровень»
11:44 27 декабряЖурналисты выиграли суд у крупного застройщика – вице-премьера Крыма
9:53 27 декабряЛолита Милявская: Крым – це Украина
9:38 27 декабряУкраинское ТВ: Лукашенко – у роковой черты, его вывезут или убежит сам
9:27 27 декабряРоссии угрожают новыми санкциями – за футбол в Крыму
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22:31 26 декабряЗапад помогает Порошенко готовить бойню, – МИД РФ
22:18 26 декабряГрафик строительства новых больниц в Севастополе сорван: Как это объясняют чиновники
22:02 26 декабряПорошенко анонсировал новые провокации у Керчи
21:55 26 декабряВ Крыму будут строить еще один новый аэропорт
21:33 26 декабряСевастополь спасает щедрость Москвы – местные чиновники признали отсутствие роста
21:25 26 декабряМИД России прокомментировал угрозу украинско-НАТОвского похода к Крымскому мосту
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16:35 26 декабряУкраинское ТВ пробило новое дно: Сценарий подрыва Крымского моста
16:11 26 декабряВнимание водителям: Крупное ЧП на трассе Севастополь-Ялта
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14:58 26 декабряСША готовят Украину к сухопутной войне с Россией в 2024 году
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14:01 26 декабряПоклонская создает движение прокурорских, которое может стать партией
13:50 26 декабряПоплатились за фейки: В Севастополе депутаты отказались финансировать губернаторское ТВ
13:29 26 декабряВ Минске признали, что проблема в многовекторности
12:58 26 декабряПоклонская начала рубить правду-матку по Донбассу
12:51 26 декабряПоклонская: Если присоединить Донбасс – не надо увеличивать пенсионный возраст в России
12:30 26 декабря«Это как «в» и «на» Украине»: Хунтари бросились на защиту Лукашенко
11:53 26 декабряВ Москве рассказали, как Коломойский пытался договориться
11:27 26 декабряРейтинги губернаторов Крыма и Севастополя обвалились под Новый год
10:56 26 декабряВ Киев из Крыма свезли меджлисовскую агентуру на «курсы повышения квалификации»
10:30 26 декабряПутину предложили создание всемирного реестра русофобов
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