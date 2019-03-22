В США занервничали из-за антиамериканского крена Германии

22.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Немецкое правительство готово отказаться от своих обязательств об увеличении военных расходов, и это станет очередным жестом неповиновения канцлера Ангелы Меркель президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет влиятельная деловая газета The Wall Street Journal.

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“Эти действия Германии усиливают напряженность в трансатлантических отношениях, которые устойчиво ухудшаются с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп. В последние месяцы Берлин упорно противостоит давлению со стороны администрации Трампа, которая хочет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», потому что он увеличит объемы поставок российского газа в Германию”, – отмечается в публикации.

«Члены НАТО твердо пообещали к 2024 году приблизиться к целевому показателю в 2%, а не отдалиться от него. То, что правительство Германии задумывается о сокращении и без того неприемлемо низких расходов на обеспечение боеготовности, — тревожный сигнал для 28 союзников этой страны по НАТО», — приводит издание слова посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Кроме того, газета обращает внимание, что сокращение военных ассигнований также означает, что Германия вряд ли будет покупать американские самолеты для обслуживания находящегося на ее территории американского ядерного арсенала, о чем сообщили политики из входящих в коалицию партий.