В США занервничали: Союз Китая, Ирана и России опасен для Запада

Анатолий Лапин.  
28.03.2023 11:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иран, Китай, Политика, Россия, США


Между Китаем, Ираном и Россией сформировалась ось, которая хочет изменить сложившийся международный миропорядок.

Об этом в эфире обсуживающего интересы киевского режима телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между Китаем, Ираном и Россией сформировалась ось, которая хочет изменить сложившийся международный миропорядок. Об...

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По мнению Хербста, это опасно для США и всего Запада.

«Нужно признать, что военное сотрудничество между Россией и Ираном гораздо больше, чем такое сотрудничество между Россией и Китаем, потому что Китай опасается западных санкций. Иран уже под этими санкциями и для них это ничего – так помочь Путину. Но вы правы, что есть ось, и эта ось уже существует больше, чем несколько лет», – сказал дипломат.

«Эта ось старается поделить международное сообщество, правила международной системы, под которыми мы видим уже 75 лет, без войн между великими державами, видим громадное процветание всего международного сообщества на всех континентах. Это опасно не только для Запада, но и для всего мира», – заявил Хербст.

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