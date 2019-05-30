В США запретили пользоваться услугами России при запуске ракет и спутников

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство обороны США добавило Российскую Федерацию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при запуске коммерческих спутников с 2022 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие поправки были внесены в правила закупок в сфере обороны, опубликованным на сайте Федерального реестра.

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“Запретить заключение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранному субъекту, если заключение такого договора создаст неприемлемый риск для кибербезопасности. Добавить Россию в список таких стран”, – говорится в пункте 1603 документа.

Кроме того, в документе указывается, что добавленные новые ограничения относительно спутников и ракет-носителей, которые будут использоваться для предоставления спутниковых услуг, но эти ограничения не распространяются на запуски, происходящие до 31 декабря 2022.

Отмечается, что в этот список уже включены Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.