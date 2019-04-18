В США запустили ракету, которую создали с помощью украинцев

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Созданная в кооперации с Украиной американская ракета-носитель (РН) Antares успешно запущена с космодрома в США в рамках контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Согласно сообщению пресс-службы ГП «КБ Южное» (Днепропетровск), пуск осуществлен 17 апреля в 23:46 по Киеву (16:46 по североамериканскому восточному времени) со стартовой площадки Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).

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«В рамках запуска на орбиту выведен грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС около 3750 кг полезного груза по заказу NASA — провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, а также два научно-исследовательских спутника формата кубсат — CAPSat и HARP.Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля», — отмечается в сообщении.

Главный разработчик РН Antares — американская корпорация Northrop Grumman. Космический корабль Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee назван в честь американского астронавта Роджера Брюса Чаффи.

Основная конструкция первой ступени PH РН Antares разработана ГП «КБ «Южное», изготовлена ГП ПО «ЮМЗ» (Днепр). «Подготовка PH к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ «Южное», — сообщает пресс-служба.

«В этой миссии Antares впервые применена технология поздней погрузки. Ранее корабль загружали примерно за четверо суток до старта. С помощью новой технологии это время удалось сократить до 24 часов», — отмечают в КБЮ.

Как сообщалось, в 2008 году украинские ГП «КБ «Южное» и ГП «Южмаш» подписали долгосрочный, сроком до 2019 года, контракт с американской Orbital Science Corp. на разработку и изготовление первой ступени РН Antares для обеспечения коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA. Изготовление грузовика Cygnus, который обеспечивает доставку грузов к МКС при помощи РН Antares, обеспечила европейская Thales Alenia Space. В кооперации по проекту также участвуют украинские «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧеЗаРа», «Рапид».

С 2013 года по программе обеспечено 11 пусков, из них восемь — при помощи РН Antares, три пуска, в связи с аварией РН в октябре 2014 года, — при помощи американской РН Atlas 5.