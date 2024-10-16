В США зарубили еще одну гениальную идею Зеленского и его дипломатов – Reuters

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Киев просит еще до окончания президентства Джо Байдена, 20 января следующего года, направить Украине официальное приглашение вступить в Альянс. Такие намерения озвучила в интервью агентству Reuters посол Украины при НАТО Наталия Галибаренко.

«Наша идея заключается в том, что дать Украине приглашение в этот момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», – цитирует Reuters украинского дипломата.

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В интервью Галибаренко подробно остановился на причинах давления со стороны Киева. Она утверждала, что приглашение якобы устранит главное яблоко раздора между Киевом и Москвой.

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«Если мы скажем, что приглашение есть, для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт — такой, что всё, вы больше не можете повышать ставки, поднимая эту тему», — считает Галибаренко.

По словам Галибаренко, Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение сейчас станет мощным сигналом.

На вопрос, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: «Чем скорее, тем лучше».

Лидеры стран НАТО неоднократно заявляли, что Украина однажды вступит в эту организацию, однако, когда конкретно и на каких условиях это произойдет, при этом, никогда не уточнялось.

В последних заявлениях НАТО это выражается формулой «когда союзники придут к согласию и когда условия будут соблюдены».

Reuters пишет, что неназванный представитель администрации Байдена на анонимном брифинге для журналистов на прошлой неделе подтвердил, что эта позиция не изменилась.

Кроме того, осложняет выполнение данной хотелки Киева тот факт, что отказ от членства Украины в НАТО является одним из предварительных условий для начала мирных переговоров, выдвинутых минувшим летом российским президентом Владимиром Путиным, добавляет агентство.