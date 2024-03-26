В США заявили о возможной ликвидации украинского руководства

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После совершённого украинскими спецслужбами теракта в Москве Россия может пойти на беспрецедентные удары по Киеву и ликвидацию руководства Украины.

Об в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские под руководством Путина проявляли большую сдержанность, это было не первое террористическое нападение в Москве. Там было несколько ударов беспилотниками, была убита дочь профессора Дугина. Был убит журналист. И всё же Россия не пошла на эскалацию», – сказал Джонсон.

«Но теперь они собираются пойти на эскалацию. И эта эскалация заключается в том, что они собираются нанести удар по некоторым учреждениям в Киеве, которые ранее считались недоступными. Они собираются убить членов правительства. Они собираются убить персонал НАТО без каких-либо последствий. Так что это будет нарастать. Они уже выводят из строя инфраструктуру, связанную с электросетями», – добавил аналитик.