В США жалуются, что отделить Россию от Китая невозможно

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У США не получится оторвать Россию от Китая, потому что они одинаково враждебно относятся к западным неоколониалистам.

Об этом на канале «Talking with tvp world» заявил старший редактор Defence24 Дамиан Ратка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть очень долгосрочная стратегия, и США уже начали ее реализовывать. Они начали с президента Байдена и продолжают при Трампе. Это стратегическое отделение России от Китая. Медленно, шаг за шагом, их экономики должны отделиться друг от друга. Но отделить Россию от Китая, наверное, невозможно. Нужно быть реалистами и понимать, что отделить Россию от Китая нереально, потому что мы говорим здесь не о конфликте на уровне государств. Мы говорим о конфликте на уровне цивилизаций. Россия и Китай – совершенно разные цивилизации по сравнению с западной цивилизацией. Мы не можем думать, что они мыслят так же, как мы. У них совершенно другая точка зрения, у них совершенно другие цели. Было бы очень наивно думать, что мы можем сесть за стол переговоров и заключить с ними сделку. Что если они не захотят заключать с нами сделку?» – сказал Ратка.