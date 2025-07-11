В США жалуются, что отделить Россию от Китая невозможно

Максим Столяров.  
11.07.2025 10:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


У США не получится оторвать Россию от Китая, потому что они одинаково враждебно относятся к западным неоколониалистам.

Об этом на канале «Talking with tvp world» заявил старший редактор Defence24 Дамиан Ратка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США не получится оторвать Россию от Китая, потому что они одинаково враждебно относятся...

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«У нас есть очень долгосрочная стратегия, и США уже начали ее реализовывать. Они начали с президента Байдена и продолжают при Трампе. Это стратегическое отделение России от Китая. Медленно, шаг за шагом, их экономики должны отделиться друг от друга.

Но отделить Россию от Китая, наверное, невозможно. Нужно быть реалистами и понимать, что отделить Россию от Китая нереально, потому что мы говорим здесь не о конфликте на уровне государств. Мы говорим о конфликте на уровне цивилизаций.

Россия и Китай – совершенно разные цивилизации по сравнению с западной цивилизацией. Мы не можем думать, что они мыслят так же, как мы. У них совершенно другая точка зрения, у них совершенно другие цели. Было бы очень наивно думать, что мы можем сесть за стол переговоров и заключить с ними сделку. Что если они не захотят заключать с нами сделку?» – сказал Ратка.

«И нам нужно помнить об одном – об истории. История очень важна и для китайцев, и для русских. Китайцы хорошо помнят, что западные державы делали с ними в прошлом, когда Китай был фактически колонизирован.

И русские тоже помнят. Ну, может быть, Россия и не была колонизирована Западом, но у них похожее отношение к Западу», – пожаловался иноагент.

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