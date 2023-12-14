В США жалуются, что поддержка СВО российским обществом не снижается
Почти за два года полномасштабной войны странам западного блока и не удалось пошатнуть боевой дух россиян.
Об этом в ходе пресс-конференции в Колумбийском университете заявил профессор политологии и международных отношений Грегори Поп-Элиас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уровень поддержки СВО. Мы видим, что в целом он примерно в районе 65-70%, почти всё время. Можно увидеть некоторые рост в начале 2023 года, после которого последует некоторое снижение летом. С тех пор ситуация остаётся довольно стабильной», – сказал Поп-Элиас.
Он подчеркнул, что Россия нельзя пошатнуть краткосрочными, но скандальными событиями вроде мятежа Евгения Пригожина.
Американский профессор подчеркнул, что самая высокая поддержка СВО наблюдается в регионах, которые ближе всего к зоне конфликта.
«Но вообще географические различия невелики», – добавил социолог.
«Около 60 процентов людей считают СВО успешным, чуть менее 30 процентов считают, что это не так. И значительное число респондентов не дали ответа.
Но тем не менее, в последнее время не наблюдается каких-либо существенных тенденций относительно восприятия СВО», – подытожил Поп-Элиас.
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