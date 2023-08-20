В США жалуются: Всё сложнее собирать деньги для Украины из-за антисемитизма

Вслед за русофобией Украину охватывает махровый антисемитизм.

Об этом в эфире своего блога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть сильно раскрученный на всех каналах Свитан (полковник запаса ВСУ Роман Свитан – прим.), на каждых каналах не сходит. Он говорит, что это израильтяне виноваты [что Украине не дают оружия], всех с израильскими паспортами надо повыбрасывать – то есть, волонтёров, докторов, врачей. Говорит, что они все враги. И конечно, это возбуждается не только влиятельная еврейская община во всём мире, но и люди, которые считают, что это неправильно, что это используются старые болезни. Англоязычная газета на Украине, которая принадлежит одному сирийцу-олигарху, вкидывает, что визы для израильтян будут закрыты, что это враг у нас», – возмутился Табах.

Он подчеркнул, что из-за неприкрытого антисемитизма многие «спонсоры» перестали финансировать киевский режим.

«Это всё возбуждает, это лично на мне отражается. Потому что все мои знакомые, вся диаспора говорят: «Ты говорил нам одно, а здесь совсем другое. Больше денег не дадим». От этого страдает Украина. Министр иностранных дел Кулеба вчера опроверг и сказал, что это неправда. Но сегодня господин Свитан опять повторяет всё это, что надо жёстко расправляться с евреями. Вы представляете себе, если бы в Америке на каком-то канале вышел какой-то там полковник, и сказал, что у нас все проблемы из-за чернокожих?» – подытожил американский военный.