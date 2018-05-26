26.05.2018, Киев, Елена Острякова

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В США жестко «наехали» на Венгрию за отказ мириться с бандеровщиной

Инициатива Венгрии о сворачивании поддержки Украины со стороны НАТО не найдет поддержки в Альянсе. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

«В общем члены Альянса (я не говорю обо всех) понимают, что проблемы, которые возникли по инициативе Орбана (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии – ред) несправедливы, и нужно как-то преодолеть их. Поэтому эта немножко смешная политика Орбана не станет проблемой для Украины в Брюсселе», – сказал Херст.

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Он подверг венгерского премьер-министра критике.

«Господин Орбан не является сторонником настоящей свободы. Мы видим это по его политике дома. Поэтому его обвинения в адрес Украины не звучит правильно. Мы знаем, что хотя есть некоторые сложности в связи с законодательством Украины в области национальных меньшинств, в целом адвокаты по правам человека в Европе не считают, что сегодняшняя ситуация в Украине такая плохая», – сказал Хербст.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Венгрия критикует Украину за дискриминационную политику в отношении закарпатских венгров. В частности, за запрет образования на родном языке.