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Госдума РФ переутвердила сегодня Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Таким образом, Дума впервые реализовала свои полномочия по утверждению кандидатур председателя и членов правительства, согласно поправкам, внесённым в Конституцию РФ

«За» проголосовали все, кроме коммунистов, которые раскритиковали деятельность финансового блока правительства. Тем самым они подпортили статистику, приведенную полпредом президента в Госдуме Гарри Минхом, согласно которой в 2020 году правительство поддерживала только одна фракция в парламенте, а недавний отчет Мишустина в Думе одобрили все.

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Кандидатура Мишустина была внесена в парламент президентом РФ Владимиром Путиным в 4.59 утра (об этом сообщил спикер Вячеслав Володин).

Либеральному петербуржскому политологу Михаилу Виноградову это время показалось «загадочным».

«Депутатам не то что ночь подумать не дали, а даже толком зубы почистить, почти как при ночном обыске. Процедура внесения показала, что премьер пользуется абсолютной поддержкой президента. Но он никому об этом вслух не скажет. Идеальное событие: каждый волен трактовать происходящее в свою пользу. И все это будет правдой», – написал Виноградов в своем тг-канале.

Его коллеге Максиму Жарову внесение кандидатуры на рассвете, наоборот, навеяло романтические метафоры.

«Кандидатура была внесена в сталинском графике, на исходе ночи, когда уже начало светать, и робкие лучи солнца приходили на смену кромешной тьме. Возможно, в таком символичном подходе к, в общем-то, вполне рутинному и ожидаемому процессу и заключался весь смысл осуществляемого плана. Теперь Михаил Мишустин станет премьером утра и восходящего солнца, и самим этим фактом должен будет олицетворять грядущие перемены, которые, конечно, еще только предстоит наметить и проложить к ним путь», – написал Жаров.

Он также напомнил, что ровно 118 лет назад на первом заседании 1-ой Государственной думы России тогдашний премьер Петр Столыпин произнес свои знаменитые слова о том, что «им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Сегодня в парламенте Мишустина в основном хвалили. Вячеслав Володин напомнил, что правительство с 2020 года добилось увеличения бюджета РФ с 21 до 36 трлн рублей. В ответ премьер попросил список членов правительства, которые не отвечают на звонки депутатов, и пообещал с ними разобраться. Он также заверил, что до 2030 года Россия войдет в четверку самых экономически развитых стран.

Эксперты благосклонно восприняли сегодняшнее назначение. Политолог Сергей Марков отметил, что Мишустин провел быструю и эффективную цифровизация госуправления, обеспечил быстрое развитие военной промышленности. Он похвалил Мишустина за отсутствие «собственных политических амбиций и собственного политического клана», а также «какую-то общую гладкость».

Его коллега Алексей Чеснаков считает, что, внеся в Госдуму кандидатуру старого премьера, президент послал несколько важных сигналов.

«Демонстрация стабильности и преемственности. Преобразования как эволюция. Совершенствование, а не кардинальная смена политической парадигмы. Отказ от обновления ради обновления. Дается позитивная оценка работы предыдущего правительства. Фиксируется позитивная оценка стиля работы премьера», – пишет Чеснаков.

«У Мишустина хватает здравого смысла даже не пытаться — по крайней мере, внешне, претендовать на то, чтобы начать собственную большую политическую игру. Нет ни единого слуха, что он может претендовать на роль преемника, что по нынешним временам лишь увеличивает его шанс на долгосрочное политическое выживание. Все вышесказанное характеризует Мишустина отнюдь не как человека без амбиций, а как раз как человека, умеющего их скрывать и действовать, согласно здравому смыслу, что и обусловило его относительно мирное переназначение без излишних интриг», – считает либеральная журналистка Екатерина Винокурова.

«Мишустин – премьер малопонятного времени, которое все еще продолжается и потому, заранее было ясно, что на переправе премьера менять не будут. Да и куда деть целого Мишустина? Не послом же на Кипр. Проведя небольшую перебалансировку среди вице-премьеров и некоторых министров, в целом президент оставляет ту же конфигурацию правительства, которая существовала все последние ковидно-военные годы», – пишет другой либерал Илья Гращенков.

Эксперту по энергетике Борису Марцинкевичу, напротив, глобальные задачи, которые ставит перед премьером время, абсолютно понятны.

«России предстоит окончательная переправа от «Европы от Лиссабона до Владивостока» к осознанию себя как цивилизации. Нет, ну, в самом деле – сколько уже можно прикидываться всего лишь страной-то? Важно и то, чтобы сама переправа была надежной, а не сляпанной на скорую руку из не-скажу-чего и палок», – написал он.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла предвидит, что состав правительства поменяется, и недоволен тем, что это происходит так поздно.

«А вообще, конечно, только в России первое «ответственное правительство» может формироваться в дни СВО. Ни раньше, ни позже, а именно на третьем году битвы», – пишет Перла.

Политолог Игорь Скурлатов прогнозирует, что сменится всего несколько министров. Гораздо больший интерес у него вызывают якобы грядущие перестановки в администрации президента.

«Ну а мы, народ России, ждём наступление на фронте. Мощное и решительное. Без договорняков и «морковок», с то признанием, то непризнанием сатаниста и главаря укро-хунты Зеленского преступником-террористом «в бегах». С присоединением Киева и всей Малороссии к РФ. Мы ждём реальной экономической реформы для выползания народа из нищеты. Мы ждём искоренения мигрантстких потоков с импортозамещением русских и других коренных этносов страны. Мы ждём», – пишет Скурлатов.