В Стамбуле недовольны интригой Филарета

23.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Формально главе «киевского патриархата» Филарету-Денисенко не удалось стать предстоятелем созданной в Киеве подчиненной Константинопольскому патриархату «Православной церкви Украины», но фактически он получил над ней контроль с помощью шантажа.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первым условием было, что никакой Филарет не должен претендовать на должность предстоятеля. Потому что Филарет – фигура весьма крайне одиозная и неприемлемая для всего православного мира. Все прекрасно знают, что это за бес такой», – отметил Скворцов.

По его словам эксперта, Филарету удалось продвинуть на пост главы новой церкви своего ставленника Епифания.

«На соборе всех переиграл Филарет, он сказал, что если его ставленник не будет баллотироваться, то они уйдут. И что же получается? В соборе участвуют два канонических епископа, и то, которые являются епископами экуменического патриархата (Константинопольского – прим. ред.), участвуют 15 несчастных епископов затурканной «украинской православной автокефальной церкви», и тут 40-45 псевдоепископов так называемого киевского патриархата встают и уходят. Все, старый 90-летний дед Денисенко сделал всех и продавил своего ставленника так называемым предстоятелем», – пояснил православный.

При этом он сказал, что Епифаний будет являться лишь номинальным главой новообразованной церкви, в то время как реальный контроль над религиозной структурой будет находиться в руках Филарета-Денисенко.

«Денисенко заявил, что он остается патриархом внутри Украины. Оказывается, что этот Епифанчик – представительское лицо для внешних сношений. То есть Епифанчик будет, как полагает «Филарет», представлять церковь для внешнего мира, а этот остается патриархом внутри, он это объявляет на службе, и я не совсем уверен, что это нравится в Стамбуле», – резюмировал Дмитрий Скворцов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в ходе собора, когда Филарет понял, что его кандидат – митрополит Епифаний, может проиграть, он заявил, что откажется подписывать решение о роспуске УПЦ КП, если соперник его кандидата Симеон не снимет свою кандидатуру.