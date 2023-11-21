В стане релокантов-нацпредателей раздрай: пинают навальнистов

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В террариуме единомышленников (беглых российских либералов) вторую неделю не утихает скандал по поводу «фабрики эльфов», созданной по аналогии с «фабрикой троллей» покойного Евгения Пригожина.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», 200 релокантов в Тбилиси и Вильнюсе на регулярной основе публиковали в соцсетях сообщения и комментарии с критикой… вовсе не «кровавого путинского режима», как можно было бы предположить, а видных деятелей оппозиционной эмиграции – Михаила Ходорковского (иноагент), Максима Каца (иноагент), Алексея Венедиктова (иноагент) и Ксении Собчак.

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Их труд щедро оплачивался. Каждый сотрудник получал до €1 800. Общий объём финансирования только заработных плат оценивается в сумму от €2,88 млн до €4,32 млн в год.

Разоблачило ботоферму «эльфов» либертарианское СМИ – SVTV, связанное с еще одним эмигрантом Михаилом Световым. Оно связало деятельность «фабрики» с экстремистской структурой блогера-уголовника Алексея Навального – ФБК, поскольку руководил проектом экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов. В решении ключевых вопросов также участвовал навальнист-иноагент Иван Жданов.

Дневной план «эльфов» составлял 120 комментариев под постами, которые им якобы направлял экс-юрист уфимского штаба Навального Фёдор Телин. Судя по слитой в сеть переписке сотрудников, они называли сами себя навальноботами.

Финансированием сети фейковых аккаунтов занималась организация Free Russia Foundation, зарегистрированная в Вашингтоне и получающая гранты от крупных международных фондов США.

Видный навальнист Владимир Милов является вице-президентом Free Russia Foundation. В интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» он сообщил, что слышал о таких проектах, но при этом обвинил Михаила Светова в работе на Кремль.

«Конечный бенефициар всего, что делает Михаил Светов в последнее время, – это Кремль. Делает ли он это по заказу Кремля, я не знаю. Возможно, просто потому, что он дурак. Все, что он делает, это ложные атаки на оппозицию. Все, что он написал про ботоферму ФБК, не соответствует действительности», – сказал Милов.

Фонд Free Russia Foundation утверждает, что содержал не ботоферму, а «Центр стратегических коммуникаций», в котором работали активисты-эсэмэмщики с целью «донести правду» и инициировать «дискуссии с наиболее подверженной дезинформации неопределившейся или провластной аудиторией российского сегмента соцсетей».

Когда скандал начал утихать, дровишек подбросила RT. Агентство утверждает, что информацию о «фабрике эльфов» слил в СМИ Леонид Волков, которого со скандалом убрали из руководства ФБК за поддержку олигарха Михаила Фридмана.

RT утверждает, что Волков таким образом хотел отомстить захватившей бразды правления агентше Ми-6 Марии Певчих. Якобы опальный навальнист обеспокоен контактами лондонской соратницы со структурами беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

Летом Госдеп, недовольный разобщенностью беглой российской оппозиции, пытался свести ФБК и структуры Ходорковского, но безуспешно.

При этом все тот же фонд Free Russia Foundation финансировал проекты и Певчих, и олигарха, а вот представителей группы Волкова отодвигали в сторону от финансовых потоков.

«Изумительная история с “фабрикой эльфов”, которая публиковала тонны комментов в поддержку оппозиции в России. По сравнению с деньгами, вбуханными в/на Украину, — суммы смехотворные. Но много ли этим соевым “эльфам” надо для жизни в коворкинге?», – написала в своем тг-канале руководитель RT Маргарита Симоньян.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак назвала «фабрику эльфов» – ЦИПСО ФБК.

«Построить фабрику троллей по лучшим пригожинским традициям и утопить в грязи все, что когда-то вам построил Навальный – это надо уметь. Вы справились с этим гораздо эффективнее АП, им стоит выдать вам награду. А я-то думала – ну не может же в твиттере и телеге сидеть столько тупых людей. И правда, не может, это же все ваши гномы там печатали своими сальными пальчиками», – написала Собчак.

«Ботоферма деструктивна не потому, что ругает кремлевскую политику, а потому, что она накидывается и пытается дискредитировать оппозицию реальную, всех своих оппонентов, то есть, продолжает прежнюю политику лешевиков – полная узурпация политического поля. С заведомо отрицательным результатом, как мы уверенно можем констатировать теперь», – возмущается поэтесса Алина Витухновская.

«Скандал с “ботосферой ФБК”, с “фабрикой эльфов” не только морально хоронит оппозиционеров, но и демонстрирует простую истину – если цель начинает оправдывать все средства, то в результате и цели не будет достигнуто, и позора не обернешься», – написал казанский журналист Альберт Бикбов.