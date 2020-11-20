В стане украинских нацистов паника: «в Донбассе обнаружен новейший российский комплекс»

20.11.2020, Луганск, Сергей Вредников

На территории ЛНР в 12 километрах от линии разграничения якобы был обнаружен новейший российский комплекс «Наводчик-2».

Об этом сообщили националисты в своем Telegram-канале «Последний блокпост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта, впервые за время боевых действий на Донбассе был обнаружен новейший российский комплекс «Наводчик-2», в состав которого входят 7 БПЛА типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км», – говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале опубликовали фото автомобильной военной техники на базе КамАЗ, которая якобы и является новейшим российским комплексом.

Отметим, наземная станция управления «Наводчик-2» предназначена для управления полетом беспилотного летательного аппарата, а также выполнения разведывательных и специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов орудийной артиллерии и РСЗО.