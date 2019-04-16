В «старой Европе» нервничают из-за давления США

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Давление США на «старую Европу» и постоянное требование закупать оружие и газ только у США , заставляет “нервничать” те круги в Германии, которые заинтересованы в совместном бизнесе с РФ.

Такое мнение в эфире интернет-канала UkrLife озвучил немецкий политолог Александр Рар, обслуживающий интересы тех немецких политико-экономических кругов, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ по строительству “Северного потока-2”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С немцами, с французами, бельгийцами, итальянцами становится все труднее договариваться, потому что страны задают себе вопрос: «А зачем нам платить такие деньги за ваше присутствие здесь?». А Трамп хочет по-своему. Его идея заключается в том, чтобы создавать военные союзы на двусторонней основе. С Великобританией, когда она выйдет из Европейского Союза, с Польшей, не знаю, насколько прибалтийские страны его интересуют, с Румынией. Те страны, которые стратегически расположены на таких территориях, которые важны для Америки… Кроме того, ему нужно продавать свое оружие.

Американцы сегодня гораздо больше нацелены на бизнес, чем раньше, они хотят делать деньги, поэтому говорят нам, европейцам: «Перестаньте закупать оружие даже у себя, покупайте наше оружие, потому что мы вас защищаем, платите за него. И покупайте наш газ, а не русский газ». Это старым европейцам уже начинает действовать на нервы, они не понимают, что это за разговор между союзниками, это похоже на диктат… Поэтому европейцы серьезно начинают задумываться о собственной самообороне и о том, чтобы создать общеевропейскую армию. Я историк, и мне кажется, что рано или поздно все равно Америка ушла бы из Европы и хорошо, что европейцы начинают задумываться на эту тему», – заявил Рар.