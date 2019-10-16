В степях Украины будет памятник погибшему американскому летчику

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Возле села Уланов Винницкой области открыли памятник на месте прошлогодней авиакатастрофы во время учений “Чистое небо-2018”, в результате которой погибли американский и украинский летчики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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“Проходит год, как во время международных учений “Чистое небо – 2018” произошла авиационная катастрофа, в результате которой погибли двое высококлассных пилотов: украинец, заместитель командира – начальник авиации Воздушного командования “Восток” полковник Иван Петренко и американец, летчик 194-й эскадрильи ВВС национальной гвардии Калифорнии подполковник Сет Неринг. На месте падения самолета Су-27УБ, которым они управляли, вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области, открыт памятник погибшим летчикам”, – говорится в сообщении.

На мероприятии в честь памяти с американской стороны присутствовали командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс и делегация американских военнослужащих. Украинскую сторону представлял командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, а также глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский. Также в процессе открытия принимали участие представители духовенства, генералы и офицеры Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, военнослужащие авиационных бригад и частей обеспечения, а также жители Улановской территориальной общины.

16 октября 2018 года учебно-боевой Су-27, в кабине которого были украинский пилот Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений “Чистое небо-2018” на территории Винницкой области.