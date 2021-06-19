В столице ЦАР Банги раздали еще две тонны гумпомощи от предпринимателя Пригожина
Жители столицы Центральноафриканской Республики продолжают получать гуманитарную помощь от российского бизнесмена Евгения Пригожина. На этот раз две тонны продовольствия раздали наименее обеспеченным гражданам, проживающим в четвертом округе Банги.
После разгрома вооруженных формирований народ ЦАР постепенно возвращается к спокойной жизни. Однако населению еще многое предстоит преодолеть на пути к благополучию: разгул бандгруппировок нанес стране слишком большой урон.
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В своем обращении к народу ЦАР Евгений Пригожин отметил, что процесс восстановления страны не будет легким. Однако, подчеркнул он, центральноафриканцы всегда могут рассчитывать на поддержку Москвы.
«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность. Убежден, что совместная работа наших государств по обеспечению безопасности в регионе будет продолжаться. Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — заявил Пригожин.
С 10 июня в ЦАР проходит масштабная гуманитарная акция, организованная предпринимателем. В ее рамках местная гуманитарная миссия раздает продукты и предметы первой необходимости наименее обеспеченным слоям населения.
В период с 10 по 17 июня помощь получили более 14 тысяч жителей республики. Продуктовые наборы раздали в населенных пунктах Бимбо и Бегуа, а также в первом, втором, третьем, четвертом и седьмом округах Банги.
Акция получила большую поддержку со стороны местных СМИ и властей. Так, с благодарственной речью в адрес Евгения Пригожина выступил советник мэра первого округа центральноафриканской столицы Мартьяль Болого, который подчеркнул, что помощь для народа ЦАР подоспела в самое нужное время.
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