22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, История, Мир, Общество, Происшествия, Скандал, СССР, Украина
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В столице Чехии вандалы осквернили памятник советскому маршалу – освободителю Праги

В Праге неизвестные вандалы залили красной краской постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Denik N.

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Памятник попадает под действия вандалов не впервые. Ранее это происходило, к примеру, в ноябре 2017 года и в мае 2018-го.

Сегодня, помимо красной краски, внизу постамента белой написали: “Нет кровавому маршалу, мы не забудем” и дату – 1968 год.

В полиции рассказали, что сообщение об инциденте получили утром. Для поиска вандалов намерены изучить следы и записи камер наблюдения.

Конев был командующим советскими войсками, которые в 1945 году освободили Чехословакию.

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