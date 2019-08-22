В столице Чехии вандалы осквернили памятник советскому маршалу – освободителю Праги

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Праге неизвестные вандалы залили красной краской постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Denik N.

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Памятник попадает под действия вандалов не впервые. Ранее это происходило, к примеру, в ноябре 2017 года и в мае 2018-го.

Сегодня, помимо красной краски, внизу постамента белой написали: “Нет кровавому маршалу, мы не забудем” и дату – 1968 год.

В полиции рассказали, что сообщение об инциденте получили утром. Для поиска вандалов намерены изучить следы и записи камер наблюдения.

Конев был командующим советскими войсками, которые в 1945 году освободили Чехословакию.