В столице ельцинизма покажут фильм о героях Донбасса
18 октября состоится премьера фильма «Призраки», рассказывающего о бойцах одноименного батальона, которые держат линию фронта в Донбассе на одном из самых напряжённых участков – в районе п. Донецкий, где бои практически не утихают вот уже семь лет.
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Показ запланирован в рамках главного фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. Премьера пройдет не в Ельцин-центре, излюбленной площадке местных либералов и американского генконсульства для своих творческих и пропагандистских акций , а в Доме кино. Вход свободный.
Ни одно известное местное СМИ не сообщило о показе ленты.
Фильм «Призраки» снимали работавшие на Донбассе военкоры Максим Фадеев и Сергей Белоус на добровольной основе — без бюджетов, исключительно опираясь на поддержку зрителей (в основном для приобретения техники).
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