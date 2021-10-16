В столице ельцинизма покажут фильм о героях Донбасса

16.10.2021 15:25 (Мск), Москва, Михаил Рябов

18 октября состоится премьера фильма «Призраки», рассказывающего о бойцах одноименного батальона, которые держат линию фронта в Донбассе на одном из самых напряжённых участков – в районе п. Донецкий, где бои практически не утихают вот уже семь лет.

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Показ запланирован в рамках главного фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге. Премьера пройдет не в Ельцин-центре, излюбленной площадке местных либералов и американского генконсульства для своих творческих и пропагандистских акций , а в Доме кино. Вход свободный.

Ни одно известное местное СМИ не сообщило о показе ленты.

Фильм «Призраки» снимали работавшие на Донбассе военкоры Максим Фадеев и Сергей Белоус на добровольной основе — без бюджетов, исключительно опираясь на поддержку зрителей (в основном для приобретения техники).