В столице Грузии беспорядки из-за иконы Матроны Московской со Сталиным

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В Тбилиси полиция удерживает возмущенную группу крепких мужчин, которые собрались возле жилища прозападной «гражданской активистки» Ната Перадзе. Дамочка накануне из националистических соображений в кафедральном соборе Святой Троицы облила краской икону Матроны Московской, где была изображена сцена встречи святой с советским вождем Иосифом Сталиным. По легенде, он пришел к старице в момент критического положения возле Москвы, и вскоре после продолжительной беседы Сталина со святой немецкие войска были отброшены от столицы СССР.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе пояснил «ПолитНавигатору», что акт вандализма курируется настоящей сектой «русофобов и христианофобов», которые сейчас по аналогии с раскольниками на Украине требуют от Грузинской Церкви отказаться от общего календаря с РПЦ и от почитания «русских святых».

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«И почему мы должны менять календарь и приближать его к католикам, к Западу? Мы единое православное пространство – и Грузия и, Россия, и Белоруссия, и Украина, и Молдова, и Сербия. Но, к сожалению, ситуацию раскачивают, деструктивный процесс уже начался. К сожалению, в Грузинской Церкви уже есть несколько епископов – сторонников Саакашвили, которые гнут эту западную линию», – сказал Апхаидзе.

Он пояснил, что икона уже давно находилась в храме, сейчас либералы специально обратили на нее внимание, утверждая, что, якобы, это доказательство «подчинения Кремлю» Грузинской Церкви.

«Точно так же, как они это сделали на Украине – вот, что происходит. Это икона святой Матроны Московской. Да, она русская, но она святая для всех – и для нас, и для молдаван, и для греков. Что касается присутствия Сталина – то на иконе изображена известная сцена, но в данном случае это не означает, что Сталин является святым, на кого молятся. Как, например, не является святым изображенный на иконах змей, которого побеждает Георгий Победоносец, или царь ирод, или солдаты возле креста, на котором распяли Иисуса Христа. На самом деле, 90% людей все прекрасно понимают, что это – подстроенная провокация», – сказал Апхаидзе.

К чести Грузинской Патриархии, после ЧП икона Святой Матроны во время богослужения была вынесена на самое видное место в храме. Председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии охарактеризовал действия либералки как акт вандализма.